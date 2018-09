Mit sechs Richtigen und der Superzahl 4 ist ein Lotto-Spieler aus Frankfurt über Nacht zum Multimillionär geworden. Auf sein Konto gehen in den nächsten Tagen 29 Millionen Euro ein.

3, 9, 13, 15, 37, 46 lauteten die Glückszahlen des Frankfurters, der sich bei der Ziehung am Mittwoch. Außerdem tippte er als einziger die Superzahl 4 richtig. Damit sicherte er sich gleich zwei Gewinntöpfe: den der ersten und den der zweiten Gewinnklasse, wie Lotto Hessen am Mittwoch berichtete.

Der "junge Frankfurter", teilte Lotto Hessen weiter mit, habe damit insgesamt 29 Millionen Euro gewonnen. Seinen Spielschein hatte er online im Internet abgegeben, Lotto Hessen kann dem Gewinner die Millionen daher sofort überweisen.

Sechsthöchster Gewinn

Das genaue Alter des Mannes teilte die Gesellschaft nicht mit. Er sei zwischen 30 und 40 Jahren alte, sagte eine Sprecherin. Die 29 Millionen sind ihren Angaben zufolge der sechsthöchste Gewinn, der jemals in Hessen erzielt wurde. Erst am 6. Juli hatte in Frankfurt ein Rentner 45 Millionen im Eurojackpot gewonnen. Und auch vor wenigen Tagen hatte ein Hessen Glück: Ein Tipper aus dem Kreis Groß-Gerau strich 31 Millionen aus dem Eurojackpot ein.

Sendung: hr1, 06.09.2018, 11.30 Uhr