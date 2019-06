Beim Zünden eines Böllers bei einer Veranstaltung in Rosbach (Wetterau) sind elf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Ein 23-Jähriger habe den Böller auf einem Sportplatz angezündet, dieser sei in seiner Hand explodiert, so die Polizei am Montag. Er wurde schwer an der Hand verletzt, eine 21-Jährige erlitt Verbrennungen. Neun Menschen wurden leicht verletzt.