Zivilfahnder haben in Hamburg einen 19-Jährigen festgenommen, der in mehreren Bundesländern Paketboten überfallen haben soll.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um Dutzende Fälle. In Hessen kommt der Mann für Taten unter anderem in Darmstadt, Groß- Gerau und Heppenheim in Betracht.