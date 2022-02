Von einer Baustelle am Bahnhof in Langenselbold (Main-Kinzig) haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Kabel im Wert von rund 9.000 Euro gestohlen.

Mitarbeiter der dort tätigen Baufirma hatten den Diebstahl bemerkt und die Bundespolizei verständigt, wie diese am Freitag mitteilte. Am Tatort wurden demnach Spuren gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.