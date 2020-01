Kabelbrand verursacht Stromausfall in Langen

Ein Kabelbrand im Keller eines Umspannwerks hat zu einem Stromausfall im gesamten Stadtgebiet von Langen (Offenbach) geführt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Demzufolge blieb der Strom am Samstag von etwa 21.35 Uhr an zweieinhalb Stunden weg. Brandursache und Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.