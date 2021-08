In Teilen des Darmstädter Stadtteils Eberstadt ist am Montagabend der Strom ausgefallen.

Laut einem Sprecher von E-Netz waren in einem Kabel zwei Phasen verschmort. Die Ursache war zunächst unklar. Es seien nur wenige Häuser betroffen gewesen, sagte der Sprecher. Die Reparaturarbeiten dauerten am späten Abend noch an.