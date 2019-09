Hessens neuester Hafen in Bad Karlshafen (Kassel) leidet weiter unter Algenbewuchs.

"Wir haben versucht, das durch Schleusungen und Spülungen im Rahmen zu halten", sagte Bürgermeister Dittrich (parteilos) am Montag. Trotzdem seien immer wieder Algen an die Oberfläche des Hafenbeckens gekommen. Die Probleme seien aber nicht so groß wie im Juli.