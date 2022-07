Der Kampfmittelräumdienst hat angesichts niedriger Wasserstände vor Munitionsfunden in Gewässern gewarnt.

Wegen der anhaltenden Trockenheit könne Munition zum Vorschein kommen, da diese teilweise bei Kriegsende in Gewässern entsorgt worden sei, so das Regierungspräsidium am Freitag.