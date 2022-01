Unbekannte haben in Oberzent-Beerfelden (Odenwald) mehrere Kanaldeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah eine 57-jährige Autofahrerin am frühen Samstagmorgen einen der Deckel und fuhr mit dem Auto dagegen. Sie blieb unverletzt. Am Pkw entstand 2.000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.