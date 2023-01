Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Kassel einen 17-Jährigen in der Innenstadt verfolgt.

Videobeitrag Video Verfolgungsjagd in Kassel Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der junge Mann hatte zuvor laut Polizei mehrere rote Ampeln überfahren. Die Beamten stellten seinen Wagen am Auestadion. Er hatte keinen Führerschein. Der 17-Jährige war laut Polizei nicht betrunken.