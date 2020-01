36-Jähriger wieder in Psychiatrie

Kassel 36-Jähriger wieder in Psychiatrie

Ein zum Wochenbeginn aus einer psychiatrischen Klinik in Kassel verschwundener Mann ist gefunden worden.

Passanten entdeckten den potenziell aggressiven 36-Jährigen am Samstagabend in der Innenstadt und riefen die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Eine Streife nahm den Mann in Obhut.