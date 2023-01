Brand in Recycling-Betrieb

Kassel Brand in Recycling-Betrieb

Am Sonntagabend hat es in einem Recycling-Betrieb in Kassel gebrannt.

In einer Gewerbehalle in der Sandershäuser Straße fingen mehrere abgestellte Altautos Feuer, der Brand griff auf das Gebäude über. Während der Löscharbeiten verletzte sich einer der 63 eingesetzten Feuerwehrmänner leicht. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von 20.000 bis 30.000 Euro