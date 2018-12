Vor einem Jahr zerstörten Unbekannte ein gutes Dutzend Parkscheinautomaten in der Kasseler Innenstadt. In diesem Jahr wappnet sich die Kommune: Sie sichert die Automaten mit Stahlplatten - und verzichtet auf Einnahmen.

Rund 80.000 Euro - so hoch war der Schaden, den Unbekannte zum Jahreswechsel 2017/18 in Kassel anrichteten, als sie insgesamt 15 Parkscheinautomaten mit Feuerwerkskörpern zerstörten. In diesem Jahr montiert die Stadt deswegen spezielle Stahlplatten an die Geräte im Innenstadtbereich. Autofahrer können die Automaten bis zum 2. Januar nicht nutzen und brauchen keine Parkgebühren zu zahlen.

Stattdessen gilt für die Parkplätze im Bereich der lahmgelegten Automaten solange Parkscheibenpflicht. Die jeweils zulässige Höchstparkdauer werde das Ordnungsamt überwachen, kündigte die Stadt an. Ab dem 2. Januar 2019 werden die Schutzhauben dann entfernt und die Automaten stehen wieder wie gewohnt bereit.

Sicherung billiger als Reparatur

Die Sicherung kostet die Stadt nach eigenen Angaben rund 9.000 Euro, zusätzlich gehen die Einnahmen aus den Parkgebühren verloren. "Dies ist nach Abwägung aber günstiger als zerstörte Parkscheinautomaten zu ersetzen", sagte ein Sprecher.

