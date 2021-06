Wasserwerfer am Friedrichsplatz in Kassel

Wasserwerfer am Friedrichsplatz in Kassel Bild © Stefanie Küster

Die "Querdenker"-Demonstration in Kassel ist verboten. Trotzdem ist am Samstag vorsorglich ein großes Polizeiaufgebot in der Stadt im Einsatz, um Ausschreitungen wie Ende März vorzubeugen. Die Lage blieb bislang ruhig.

Wer am Samstag durch die Kasseler Innenstadt geht, sieht es deutlich: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Wasserwerfer stehen vorsorglich bereit. Die genaue Zahl der Kräfte wollte eine Sprecherin nicht nennen, sie liege aber im "niedrigen vierstelligen Bereich". Aus neun Bundesländern reisten sie an, um die hessischen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.

Anlass für den Großeinsatz sind mehrere mögliche Demonstrationen. Zwar hatten die Gerichte ein Verbot der "Querdenker"-Proteste, das die Stadt erlassen hatte, am Freitag bestätigt - die Gegendemonstrationen wurden aber zugelassen. Und auch auf die Einhaltung des Verbots wollte sich die Polizei - nach einem viel kritisierten Einsatz bei einer "Querdenker"-Demo in Kassel Ende März - nicht verlassen.

Festnahme nach Hitlergruß

Doch bislang blieb es ruhig, nur wenige Protestierende waren am Nachmittag in der Stadt unterwegs. Die Polizei sprach von etwa 65 Gegendemonstrantinnen und -demonstranten am Altmarkt, am Friedrichsplatz zählte sie rund 15.

Auch größere Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik seien bislang ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich einzelne Anhängerinnen und Anhänger der "Querdenker"-Bewegung seien in der Stadt.

Auf Twitter berichtete die Polizei von einem Zwischenfall mit möglicherweise rechtem Hintergrund: Eine Person habe den Kollegen den Hitlergruß gezeigt. Ob ein Zusammenhang mit den Versammlungen bestehe, sei offen. Man habe denjenigen festgenommen. Im Rahmen der Kontrollen sei noch ein weiterer Mensch festgenommen worden.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH An einer unserer Kontrollstellen zeigte eine Person unsere Kolleg. den Hitlergruß. Ob ein Zusammenhang zu den heutigen Versammlungslagen besteht, ist offen. Wir haben die Person festgenommen. Straftaten werden von uns konsequent verfolgt! #ks1906 [zum Tweet]

Maskenpflicht und Sperrungen

Die Polizei beobachtete die Lage mit einem Hubschrauber und einer Drohne auch aus der Luft. Per Lautsprecherdurchsage machte sie auf die eigens für dieses Wochenende angeordnete Maskenpflicht in einigen Bereichen aufmerksam.

Wegen der Vorkehrungen kommt es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Mehrere Straßen sind gesperrt, auch einige Tram- und Buslinien sind davon laut den Kasseler Verkehrsbetrieben KVB betroffen.

"Querdenker"-Demo verboten, Gegendemo erlaubt

Die Stadt hatte die geplanten Veranstaltungen von "Querdenkern" und Gegendemonstranten mit insgesamt mehr als 3.500 angekündigten Teilnehmern verboten. Als Grund nannte sie das gesteigerte Infektionsrisiko beim Zusammentreffen vieler Menschen. Die Gerichte bestätigten das Verbot der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, kippten jedoch das Verbot der Gegendemonstrationen. Sowohl der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) als auch das Verwaltungsgericht in Kassel begründeten ihre Entscheidungen vor allem mit den Erfahrungen vorheriger "Querdenker"-Versammlungen am 20. März in Kassel.

Damals waren bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mehr als 20.000 Teilnehmer durch die Stadt gezogen. Erlaubt waren nur 6.000. Viele von ihnen hielten sich nicht an die gerichtlich festgesetzten Auflagen wie die Maskenpflicht. Teilweise kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Polizisten halten bei der Kundgebung in Kassel im März die Teilnehmer zurück. Bild © picture-alliance/dpa

"Erfahrungen miteinbeziehen"

Der Polizei wurde später vorgeworfen, die Lage falsch eingeschätzt zu haben und zu zurückhaltend aufgetreten zu sein. Auch gab es Kritik am Umgang der Beamten mit Gegendemonstranten. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte den Einsatz verteidigt und das Vorgehen der Polizei als "dialogorientiert" bezeichnet.

In dieser Woche hatte die Polizei mitgeteilt, sie wolle auch Erfahrungen aus dem Einsatz am 20. März in Kassel noch einmal besonders reflektieren und in die aktuellen Vorbereitungen miteinbeziehen. Laut einer Sprecherin sind am Samstag mehr Polizistinnen und Polizisten im Einsatz als Ende März.