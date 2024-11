Im Fernverkehr der Bahn über Kassel kommt es zu Behinderungen und Zugausfällen. Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstagmittag auf einer Baustelle am Rangierbahnhof gefunden worden. Um den Blindgänger wurde ein Sperrkreis von einem Kilometer eingerichtet - alle betroffenen Anwohner müssen laut Feuerwehr das Gebiet verlassen. Es werde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Die Bombe soll direkt am Fundort entschärft werden, so die Bundespolizei.