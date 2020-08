Der Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera ist wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Kutschera hatte sich in einem Interview herablassend über Homosexuelle geäußert. Der Richter erklärte ihm geduldig, warum das falsch sei.

Bevor Richter Henning Leyhe am Montag das Urteil im Verfahren gegen den Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera sprach, schickte er vorweg: "Es geht nicht um den guten oder schlechten Geschmack." Kutschera hatte 2017 dem Internetportal "kath.net" ein Interview gegeben zum Thema "Ehe für Alle".

Dort vertrat er die Position, dass in homosexuellen Partnerschaften Kindesmissbrauch wahrscheinlicher wäre, homosexuelle Paare seien "sterile, asexuelle Erotik-Duos ohne Reproduktions-Potenzial“. Verurteilt wurde er nun zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro wegen Beleidigung. Der Fall hatte große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt.

Richter erklärt die Grenzen der Meinungsfreiheit

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer auch eine Verurteilung wegen Volksverhetzung gefordert, Kutschera habe die Menschenwürde Homosexueller in "höchstem Maße herabgewürdigt", sagte sie. Diesen Tatbestand sah der Richter allerdings nicht erfüllt.

Im Prozess erklärte der Richter Kutschera geduldig, wo Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit ende und die Beleidigung anfange - ein Streit, der auch in der Öffentlichkeit über den Fall entbrannt war.

Kutschera habe Werturteile gefällt, sagte der Richter, mit Begriffen wie Homosexuelle hätten eine "Falschpolung" und bei Adoptionen sei ein "erhöhter Kindesmissbrauch" wahrscheinlich. Da helfe es auch nicht, angebliche Fakten zu präsentieren, denn auch die Auswahl der Fakten sei bereits eine Wertung, so der Richter.

Er empfahl Kutschera eine "Mäßigung im Diskurs": "Man kann Sachen ablehnen, aber nicht herabwürdigen", erklärte er dem Angeklagten. Auch seien homosexuelle Paare keine "Erotikduos", widerlegte er eine der Definitionen von Kutschera, der Mensch sei ein soziales Wesen, in jeder Beziehung gehe es auch ums Zusammenleben und gemeinsame Ziele - nicht nur um Sex.

Kutschera: "Wollte Homosexuelle nicht verletzen"

Kutscheras Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert, er stellte die Frage in den Raum: "Wieviel Zuspitzung müssen wir ertragen?". Was Kutschera sagte, sah er von der Meinungsfreiheit als gedeckt.

Kutschera hatte sich in seinen Ausführungen mehrfach vor Gericht bemüht, wissenschaftliche Belege für seine Thesen zu präsentieren und Zeugen zu benennen, die seine Beweise unterstützten. In seinem Schlusswort sagte er, er habe Homosexuelle nicht verletzen oder kriminalisieren wollen.

Gleichzeitig zeigte er den Zuschauern und dem Gericht ausgedruckte Fotos von einem Mädchen mit Verletzungen vom Ritzen und erklärte, 90 Prozent der Mädchen, die ohne Vater aufwachsen, würden sich selbst verletzten.

Er sorge sich um das "Kindeswohl" derjenigen, die ohne Vater oder ohne Mutter bei einem homosexuellen Paar aufwachsen. Außerdem könne er kein Homofeind sein: Er sei in der Alexander-von-Humboldt-Stiftung aktiv, der - so meint Kutschera nach der Lektüre der Biographie - ebenso schwul sei wie der Komponist Tschaikowski, den er schon in einem seiner Büchern gelobt habe. Außerdem würde er mit schwulen Wissenschaftlern zusammenarbeiten.

Zeuge: "In meiner Menschenwürde verletzt"

Kutscher war nach dem Interview von 17 Personen angezeigt worden, einer von ihnen trat am Montag auch als Zeuge auf. Der 52-jährige Arzt und Psychotherapeut aus Berlin berichtete, er habe sich durch das Interview als Homosexueller in seiner Menschenwürde verletzt gefühlt.

Nach Kutscheras Äußerungen sei er beleidigt worden als potentielles "Homo-Kinderschänder-Szenario". Er werde auf eine Ebene mit Verbrechern und Sexualstraftätert gestellt, er sei ein Risiko und ein Sozialschmarotzer.

Für ihn sei damit die "rote Linie" überschritten worden, er sehe die Äußerungen als "Hassrede". Sein Bekanntenkreis habe geschockt reagiert, Bekannte hätten selbst Kinder in homosexuellen Beziehungen. In seinem Bekanntenkreis würden solche Äußerungen Ängste auslösen.

Nächste Instanz?

Ins Urteil floss mildernd ein, dass das Verfahren bereits seit 2017 läuft und Kutschera keine Vorstrafen hat. Von einer angeblichen Unfallflucht, die mitverhandelt wurde, sprach das Gericht ihn frei.

Nach dem Urteil trat Kutschera strahlend vor die Fernsehkameras - immerhin wurde er vom schwerwiegenden Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Ob er gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen werde, wollte er noch nicht sagen. Zu Beginn des Prozesses hatte er angekündigt, im Namen der Wissenschaft bis zum Bundesgerichtshof ziehen zu wollen. Auch die Staatsanwaltschaft prüft noch Rechtsmittel.

Wissenschaftsministerin: Disziplinarische Folgen prüfen

Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) teilte am Montag mit, das Urteil zeige, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland funktioniert. "Sie findet ihre Grenzen dort, wo Menschen und ganze Menschengruppen beleidigt und verunglimpft werden."

Werde das Urteil rechtskräftig, habe die Universität Kassel als Dienstbehörde zu prüfen, ob sich daraus disziplinarische Folgen ergeben.

03.08.2020