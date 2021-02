Der viele Neuschnee setzt auch dem Hauptbahnhof in Kassel zu. Statiker sorgen sich um die Stabilität der Dächer. Deshalb geht bis Mittwoch nichts mehr.

So ein frisch reingeschneites Schneeflöckchen bringt im Schnitt gerade einmal 0,004 Gramm auf die Waage. Im feuchten Verbund mit den Kollegen können aber rasch bis zu 200 Kilo pro Kubikmeter zusammenkommen. Die Last von mehr als 20 Zentimetern nassem Neuschnee - das war für das Dach des altehrwürdigen Kasseler Hauptbahnhofs in jedem Fall ein bisschen arg.

Nach einer Untersuchung besorgter Statiker steht fest: Das am Montagnachmittag gesperrte Gebäude bleibt vorerst dicht: für Kunden, Personal und Züge. Am Mittwoch wird man weitersehen. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den Betrieb am Kulturbahnhof Kassel nach den starken Schneefällen wieder aufzunehmen", teilte ein Bahnsprecher am Dienstag auf Anfrage mit.

Störungen im Bahnverkehr @StoerungenBahn ⛔Kassel Hbf Wegen Einsturzgefahr des Bahnhofsdaches ist der Bahnhof Kassel Hbf bis auf Weiteres gesperrt [zum Tweet]

Schicht für Schicht ist abzutragen

Der Schnee auf den Dächern der Bahnsteige wird nun Schicht für Schicht abgetragen. Ist die Einsturzgefahr mit Gewissheit gebannt, soll der Zugang zum Bahnsteig der Regiotram wieder aufgenommen werden - und damit der Verkehr zwischen dem als "Kulturbahnhof" firmierenden Hauptbahnhof und dem ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Dann räumen, so der Plan, die Einsatzkräfte nach und nach die weiteren Bahnsteige frei. Die Deutsche Bahn riet allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können: Sie sollten ihre Verbindung rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt überprüfen. Die Kulanzregelung für Reisende des Fernverkehrs wurde als Folge der seit dem Wochenende bestehenden Verkehrsprobleme bis 10. Februar ausgeweitet.

Chaos in Kassel

In Kassel hatte der viele Neuschnee zu einem regelrechten Chaos geführt. Während sich nach dem heftigen Wintereinbruch die Lage andernorts entspannte, blieb sie in der Stadt und Umgebung auch am Dienstag angespannt. Busse und Bahnen der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) blieben wie schon am Tag zuvor in den Depots.

Der im Kern spätklassizistische Bahnhof aus der Mitte des 19. Jahrhunderts hat seine lange überragende Rolle im Fernverkehr an den Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe abgeben müssen. Eine wichtige Funktion im Regional- und Nahverkehr hat er behalten - unter anderem als Mittelpunkt der Regiotram. Seit der Sanierung Mitte der 1990er Jahre ist er "Kulturbahnhof" und beherbergt unter anderem Galerien, das Karikaturenmuseum Caricatura und ein Tagungszentrum.