Polizei-Einsatz vor der Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel. Bild © Ulrich Brandenstein

Zweites Mal in einer Woche

Die Gewaltandrohung kam telefonisch: Die Polizei hat in Kassel eine Schule nach einem anonymen Drohanruf geräumt - zum zweiten Mal binnen einer Woche.

Und wieder hat es die Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel erwischt: Die Schule ist am Mittwoch nach einem anonymen Drohanruf geräumt worden - zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Man wolle jegliche Gefahr ausschließen, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Nach Angaben des Sprechers hatte ein Anrufer am Vormittag mit Gewalt gedroht. Daraufhin habe die Polizei die Räumung veranlasst und die angrenzenden Straßen gesperrt. Mit der Schulleitung sei abgestimmt, dass am Mittwoch kein weiterer Unterricht stattfinden werde. An der Berufs- und Fachoberschule werden tausend Schüler unterrichte.

Um etwa 14:30 war der Polizeieinsatz beendet, die Sperrung des Gebäudes und den Straßen ist wieder aufgehoben.Es habe keine Hinweise auf eine reale Bedrohung gegeben, teilte die Polizei mit.

Anrufe können Täter teuer zu stehen kommen

Erst vergangene Woche musste dieselbe Schule ebenfalls nach einem anonymen Drohanruf geräumt werden. Damals ergaben sich keine Hinweise auf eine drohende Gefahr. Die Berufs- und Fachoberschule wurde wieder geöffnet, die Schüler mit Metalldetektoren beim Eintritt überprüft. Bereits im Mai hatte es eine anonyme Bombendrohung gegeben.

"Wir prüfen intensiv, ob es sich um den gleichen Täter handelt", sagte Polizeisprecher Matthias Mänz. "Wenn dem so ist, drohen nicht nur strafrechtliche Folgen, sondern auch hohe Kosten im fünfstelligen Bereich."

Die Polizei ermittelt jeweils wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Nach dem Gesetz droht dem Täter dafür eine zusätzliche Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.