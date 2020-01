Ein Unbekannter hat mit Schrotkugeln auf eine Katze in Amöneburg (Marburg-Biedenkopf) geschossen.

Zeugen fanden das verletzte Tier und brachten es in ein Tierheim. Dort erlag es seinen Verletzungen, so die Polizei am Freitag. Die Beamten ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.