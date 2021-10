Die Polizei ermittelt im Fall einer in Waldkappel (Werra-Meißner) verletzten Katze wegen Tierquälerei gegen Unbekannt.

Nach Angaben der Beamten vom Samstag hatte bereits am Montag eine Tierärztin bei der Katze festgestellt, dass diese jeweils durch ein Projektil eines Luftgewehres in der Halswirbelsäule und an der Nasenhöhle verletzt worden war.