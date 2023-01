In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Linsengericht (Main-Kinzig) ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen.

Die Bewohner retteten sich bei dem Brand am am Freitagabend unverletzt ins Freie. Nach Polizeiangaben vom Samstag wurde eine Feuerwehrfrau bei dem Einsatz leicht an der Hand verletzt. In der Brandwohnung kam eine Katze ums Leben, aus der Nachbarwohnung konnten zwei Katzen gerettet werden.