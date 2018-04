zum Artikel Regionalliga : Steinbach und Stadtallendorf kassieren Niederlage

In der Regionalliga Südwest haben am Dienstagabend gleich zwei hessische Mannschaften eine Niederlage hinnehmen müssen. Dabei fielen die Entscheidungen in den Partien des TSV Steinbach und von Eintracht Stadtallendorf schon in der ersten Halbzeit. [mehr]