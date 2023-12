Der Main ist an der Weseler Werft in Frankfurt etwas über seine Ufer getreten.

An den Flüssen in Mittel- und Nordhessen ist das Hochwasser deutlich zurückgegangen. In Frankfurt kratzt der Stand des Mains an der ersten Meldestufe.

Die Hochwasserlage in Hessen hat sich kurz vor dem Jahreswechsel ziemlich beruhigt. Am Donnerstagmorgen war an 13 Pegeln in Hessen die Meldestufe 1 überschritten - einen Tag zuvor waren es noch 30. Drei Pegel und damit nur noch die Hälfte im Vergleich zum Mittwochmorgen lagen über der Meldestufe 2 (zur Erläuterung der Meldestufen).

"Mit einer allgemeinen Wetterberuhigung tritt allmählich auch eine leichte Entspannung der Hochwasserlage in Hessen ein", teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) bereits am Mittwoch mit. Die Höchststände an den für das Bundesland relevanten Pegeln wurden demnach bereits am Montag oder Dienstag erreicht.

Weiter Meldestufe 3 in Bad Karlshafen

Deutlich fiel über Nacht auch der Pegelstand in Bad Karlshafen (Kassel). Obwohl weiter über der Meldestufe 3, stand die Weser am Donnerstagmorgen mit 5,02 Metern wesentlich tiefer als am Vortag (5,68 Metern). Laut einem Sprecher vom Lagedienst des Landkreises Kassel sind Maßnahmen dort erst ab einem höheren Pegelstand von 6,06 Metern notwendig.

Der Bad Karlshafener Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) zeigte sich am Mittwoch erleichtert über den fallenden Pegelstand an der Weser: "Wir sind gerade so an der Grenze gewesen, dass es schlimm für uns wurde."

Am Weser-Ufer und in der Altstadt seien einige Keller mit Wasser vollgelaufen. Die Menschen in seiner Kommune seien jedoch auf das Hochwasser vorbereitet gewesen, betonte Dittrich.

Gesperrte Straßen, vollgelaufene Keller

An Eder, Diemel, Fulda, Lahn und Rhein waren laut HLNUG am Mittwoch tendenziell fallende Wasserstände, an der Kinzig teils sinkende, teils stagnierende Stände zu verzeichnen.

Verschiedene Polizeistationen hatten in den vergangenen Tagen von gesperrten Straßen infolge von Hochwasser berichtet. Meistens handelte es sich um kleinere Straßen, unter anderem in den Kreisen Kassel und Werra-Meißner, im Raum Fulda sowie im Lahn-Dill-Kreis. Die Feuerwehren meldeten kleinere Einsätze wegen vollgelaufener Keller, etwa in Kassel. Über größere Schäden gibt es bislang keine Berichte.

Steigende Pegelstände am Main

Am Main rechnete das HLNUG nach den Prognosen vom Mittwoch nochmals mit einem geringen Anstieg der Wasserstände. Dort sei ab Donnerstag von allmählich sinkenden Wasserständen auszugehen, teilte das Amt mit. Mit größeren Überschwemmungen sei nicht zu rechnen, höchstens die Meldestufe 1 werde überschritten.

Am Donnerstagmorgen kratzte der Wasserstand am Frankfurter Osthafen mit 3,36 Metern an der ersten von drei Meldestufen. An kleineren Nebenflüssen könne das Wasser schneller steigen, sagte der hr-Meteorologe Stefan Laps.

Das HLNUG wies am Mittwoch darauf hin, dass zum Jahreswechsel wieder größere Niederschläge erwartet würden, die erneut zu einem Anstieg der Wasserstände führen könnten.

Solches Hochwasser nur alle zehn bis 20 Jahre

Ein Hochwasser wie derzeit kommt laut Laps alle zehn bis 20 Jahre vor: "Allerdings werden wir das wegen der Erderwärmung in den nächsten Jahren häufiger sehen." Der Meteorologe erklärt das so: "Die Wintermonate werden milder, es ist mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Bei Tiefdrucklagen kann es dann heftige Niederschläge geben." Der Dezember 2023 war jedenfalls zu nass.

Weitere Informationen Die Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen