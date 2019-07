Von einer Störung des Telefonnetzes sind große Teile Hessens betroffen. Laut Feuerwehr sind vor allem Telefonnummern, deren Vorwahl mit 06 beginnt, nicht erreichbar. Auch die Notrufnummern 110 und 112 sind gestört.

Das Telefonnetz in Hessen ist seit Dienstagmittag gestört. Betroffen seien alle Vorwahlnummern, die mit 06 beginnen, teilte die Feuerwehr Wiesbaden am Nachmittag mit. Auch über die Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde die Meldung verbreitet. Das betrifft Nummern in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet, fast ganz Rheinland-Pfalz und einige Regionen in den südlich angrenzenden Bundesländern.

Probleme beim Notruf

Zu Problemen komme es auch bei den Notrufnummern 110 und 112, hieß es weiter. "Wenn Ihr Notruf nicht zustande kommt, ruft unsere Leitstelle Sie zurück", hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr: "Halten Sie in den folgenden Minuten Ihr Telefon frei!" Mehrere Einheiten von Rettungskräften berichteten auf Twitter über die Störung.

Das hessische Innenministerium empfahl, es mit dem Notruf mehrmals zu probieren, falls die Verbindung beim ersten Versuch nicht zustande kommt. "Beim zweiten oder dritten Anruf klappt es momentan", sagte ein Sprecher. Auch über das Warnsystem Katwarn kam eine entsprechende Meldung.

Ursache und Dauer noch unbekannt

Vereinzelte Probleme gibt es laut dem Polizeipräsidium Kassel auch in Nordhessen, wo die meisten Vorwahlen mit 05 beginnen. Kassel etwa hat die Vorwahl 0561. Die Störungen sollen sich auch auf Niedersachsen erstrecken.

Zur Ursache konnte ein Sprecher der Deutschen Telekom am Dienstagnachmittag noch nichts sagen. Die Dauer der Störung ist laut Feuerwehr nicht absehbar.

Sendung: hr-iNFO, 16.07.2019, 17.00 Uhr