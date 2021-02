Homeoffice, Homeschooling, Impfanmeldung, Langeweile-Killer: Das Internet ist im Lockdown wichtiger denn je. In einem kleinen Ort im Odenwald müssen etliche Bürger seit fünf Wochen darauf verzichten.

Weiten-Gesäß ist ein Stadtteil von Michelstadt, rund 1.000 Menschen wohnen dort in Südhanglage, mit viel Wald drumherum, recht viel schöner kann es auch im Odenwald nicht sein. Doch dieses Jahr ist für ein paar Dutzend Weiten-Gesäßer ein einziges Ärgernis: Die Pandemie und der Lockdown ziehen sich schon viel zu lange hin, und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen können die Bewohner seit Mitte Januar nicht einmal mit technischen Mitteln überbrücken. Etwa 30 Haushalte sind seit fünf Wochen ohne Internet und ohne Festnetztelefonie.

Wie die Deutsche Telekom als Netzbetreiber auf hr-Anfrage am Mittwoch mitteilte, drang am 13. Januar Wasser in ein Kabel ein und legte es lahm. Dann kamen Frost, Schnee und Eis und verhinderten nach Darstellung des Unternehmens eine schnelle Reparatur. Als am 2. Februar dann doch Techniker den Schaden behoben, war das nur ein Scheinerfolg gegen die Elemente. "Leider ist das Kabel erneut durch einen Wassereinbruch unbrauchbar geworden", teilte ein Telekom-Sprecher mit.

Telekom will noch diese Woche reparieren

Nun soll der Schaden endgültig am Donnerstag dieser Woche behoben werden, doch bei den betroffenen Weiten-Gesäßern haben sich über die Wochen Zweifel eingenistet, was derartige Zusagen betrifft. Ortsvorsteher Peter Hartung empörte sich im Darmstädter Echo: "Das ist nicht mehr zumutbar!"

Die betroffene Bürgerin Sonja Reeg schilderte dem hr: "Die Leute sind teilweise echt am Verzweifeln." Mehrfach seien Reparaturtermine angekündigt und wieder verschoben worden. Ihrem Sohn sei zum Beispiel nicht der 25. Februar, sondern der 3. März als nächster Termin genannt worden.

Wer zu Hause arbeite, müsse sich Datenvolumen fürs Mobiltelefon hinzukaufen und einen persönlichen Hotspot einrichten. Fürs Streamen von Filmen und Serien ist das eher keine Alternative. Ältere Nachbarn machten sich Sorgen, wie sie in einem Notfall Hilfe rufen sollten, sagte Reeg. Nicht jeder habe ein Handy. Und der Notruf vom Roten Kreuz funktioniere auch nicht. "Fünf Wochen sind einfach zu lang!"

Sendung: hr4, 24.02.2021, 14.40 Uhr