Trübe Aussichten für die Freunde gepflegter Böllerei: Nebel und Nieselregen könnten Silvester vermiesen. Insgesamt geht das Jahr 2018 mit einem neuen Wärmerekord in die Annalen ein.

Die Weihnachtsfeiertage waren erst mild und schmuddelig, dann frostig. Unbeständig geht's denn auch weiter: "Bis zum Wochenende haben wir ruhiges Hochdruckwetter", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. "Von Nordwesten her kommt am Samstag und Sonntag aber Bewegung rein."

Will sagen: Es wird milder, Nieselregen ist möglich und damit Straßenglätte, "weil es am Boden noch ziemlich kühl ist", erklärt Staeger. Das Jahresende könnte dann ziemlich trüb, wolkenverhangen und neblig werden: "Durchs Feuerwerk dürfte der Jahresanfang 2019 dann noch trüber werden."

Schnee sei bislang nicht in Sicht, meint der hr-Experte, so dass das Jahr 2018 viel zu trocken endet: "Es ist unter den Top 3 der sonnigsten, trockensten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung", berichtet Staeger: "Die Niederschläge im Dezember haben nicht ausgereicht, die Bilanz auszugleichen."

In Sachen Durchschnittstemperatur hat das Jahr 2018 einen neuen Rekord aufgestellt: Mit durchschnittlich 10,4 Grad Celsius war es das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. "Das sind 2,2 Grad über dem vieljährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990", erläutert Staeger - "eine extrem hohe Abweichung." Acht der neun wärmsten Jahre seit 1881 fallen damit in das 21. Jahrhundert.

Weitere Informationen

Warung vor dem Kauf illegaler Böller

Die hessische Landesregierung warnt vor dem Kauf und Einsatz illegaler Feuerwerkskörper. Sozialminister Grüttner sagte, Billigimporte und selbstgebasteltes Feuerwerk seien nicht nur verboten, sondern auch erheblich unsicherer als zugelassene Böller. Legale Raketen und Knallkörper können ab Donnerstag im Handel erworben werden. Zugelassene Feuerwerkskörper, die in Deutschland geprüft wurden, tragen eine vierstellige Kennnummer. Sie lautet 0589 und steht am Anfang jeder Registriernummer. Doch auch bei legalen Knallern sollten Personen unbedingt die Gebrauchsanleitung beachten, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern, empfiehlt Minister Grüttner. Verboten ist es, Raketen auf Menschen, Tiere, Fahrzeuge oder Gebäude zu richten. Außerdem sollte Pyrotechnik nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Altersheimen und Fachwerkhäusern abgebrannt werden. Wer illegale Feuerwerkskörper einsetzt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe rechnen. Pyrotechnik darf nur am 31. Dezember und am 1. Januar abgebrannt werden.

Ende der weiteren Informationen