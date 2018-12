Keine gute Aussichten für Freunde bunter Feuerwerke: Nebel könnte die Silvesterraketen vielerorts verschlucken.

Sich einen guten Aussichtspunkt suchen, dazu ein Glas Sekt und das Silvester-Feuerwerk rundherum genießen - der Plan könnte in diesem Jahr vom Wetter durchkreuzt werden. Das Jahresende wird aller Voraussicht nach ziemlich trüb, wolkenverhangen und neblig.

Den ganzen Montag bleibt es oft dicht bewölkt, im Bergland auch neblig-trüb. Nur ganz selten gibt es einzelne Auflockerungen. "Durchs Feuerwerk dürfte der Jahresanfang 2019 dann noch trüber werden", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Die gute Nachricht: Leichter Regen oder Nieselregen fällt nur gelegentlich. Meist bleibt es trocken, dazu weht ein schwacher Wind.

Mit bis zu 10 Grad ist es tagsüber relativ mild. In der Nacht fallen die Werte auf 5 bis 1 Grad. Besonders in den Städten dürfte die Feinstaubbelastung hoch werden. In einigen Innenstädten gibt es - auch aus Sicherheitsgründen - ein Böller- und Raketenverbot.

Jahr der Rekorde

Schnee sei bislang nicht in Sicht, meint der hr-Meteorologe, so dass das Jahr 2018 viel zu trocken endet: "Es ist unter den Top 3 der sonnigsten, trockensten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung", berichtet Staeger: "Die Niederschläge im Dezember haben nicht ausgereicht, die Bilanz auszugleichen."

In Sachen Durchschnittstemperatur hat das Jahr 2018 einen neuen Rekord aufgestellt: Mit durchschnittlich 10,4 Grad Celsius war es das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. "Das sind 2,2 Grad über dem vieljährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990", erläutert Staeger - "eine extrem hohe Abweichung." Acht der neun wärmsten Jahre seit 1881 fallen damit in das 21. Jahrhundert.