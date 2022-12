Kein Durchkommen zum Hohen Meißner. Nach dem Wintereinbruch in Nordhessen sind alle Zufahrtswege zu dem Skigebiet gesperrt. Übernachtungsgäste können nicht anreisen.

Seit vergangenem Freitag geht auf dem Hohen Meißner in Nordhessen gar nichts mehr. Während am Mittwoch die Lifte in den größeren hessischen Skigebieten in Willingen und auf der Wasserkuppe in der Rhön öffnen sollten, herrschte auf dem Hohen Meißner gähnende Leere.

Der Grund ist eine Straßensperrung. Nach den ersten heftigeren Schneefällen in diesem Winter seien die Bäume derart mit Schnee bedeckt, dass Äste auf die Fahrbahn stürzen und Verkehrsteilnehmer gefährden könnten, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Weder aus östlicher, noch aus westlicher Richtung sei das Meißner-Plateau über die Landstraße erreichbar.

Dabei ist die Schneehöhe mit 15 Zentimetern für die Lage nicht ungewöhnlich. Damit die Langlaufsaison losgehen konnte, hatten vergangene Woche sogar noch ein paar Zentimeter Schnee gefehlt, wie der Zweckverband Geo-Naturpark Frau-Holle-Land berichtete. Allerdings habe der viele Nebel die Bäume mit Raureif überzogen. Nun drohten auch dickere Äste abzubrechen.

Gastronomie zum dritten Mal geschlossen

Für Dirk Fahrenbach vom Verein Naturfreunde, der mit dem Meißnerhaus die einzige Gastronomie auf dem Hohen Meißner betreibt, ist die Situation unverständlich. "Wir standen am Samstag vor der gesperrten Straße, genauso wie unsere Gäste", sagte er dem hr.

Wegen der Straßensperrung sei das Haus nun überhaupt nicht mehr zu erreichen. Übernachtungsgäste hätten storniert, und auch die sonst mittags einkehrenden Skifahrer und Wanderer blieben nach den beiden Corona-Wintern nun schon das dritte Jahr in Folge aus, schildert Fahrenbach. "Wir hatten gehofft, wenigstens dieses Jahr die Weihnachtszeit mitzunehmen. Aber jetzt ist schon wieder zu."

Fahrenbach ärgert sich besonders darüber, dass er von den Behörden im Ungewissen gelassen werde, wie es nun weitergeht. "Anscheinend hat der Wintertourismus hier oben keine Bedeutung. In Willingen oder in der Rhön wäre das nicht passiert", sagt er.

Bäume nicht genug beschnitten?

2010 gab es am Hohen Meißner schon einmal eine Straßensperrung wegen Schneebruchs. Auch damals waren die kompletten Zugänge gesperrt, die Langlaufstrecke blieb zu. Anschließend gab es einen Runden Tisch, erzählt Fahrenbach, bei dem Hessen Forst versprochen habe, die Bäume am Hohen Meißner regelmäßiger zurückzuschneiden. Das sei nun wieder jahrelang versäumt worden, sagt Fahrenbach.

Hessen Mobil teilte dazu mit, die Bäume entlang der Straßen würden generell regelmäßig begutachtet und zurückgeschnitten. Das sei auch am Hohen Meißner geschehen. Die besondere Wetterlage aus Dauerfrost, Schnee und Nebel habe aber dazu geführt, dass selbst gesunde Bäume unter der Schneelast gebrochen seien. Selbst regelmäßig durchgeführte Pflegearbeiten könnten solchen Schneebruch nicht verhindern.

Für den Unmut der Betroffenen Gäste und Gastronomen habe man "vollstes Verständnis", sagte ein Sprecher von Hessen Mobil. Experten hätten die Straße aber begutachtet. Die Sperrung sei unumgänglich gewesen, um keine Menschenleben zu gefährden.

Unklar, wann Sperrung aufgehoben wird

Wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleibt, ist laut Hessen Mobil noch offen. Die notwendigen Arbeiten an den Bäumen könnten erst durchgeführt werden, wenn es taut. Derzeit komme es wegen der anhaltenden Kälte und neuen Schneefällen immer wieder zu Schneebruch. Dieser entstehe über Nacht und könne nicht vorhergesagt werden.

Am Donnerstag wollen Fachleute von Hessen Mobil und Hessen Forst die Lage vor Ort erneut prüfen. Wenn die Witterung mitspiele, könne die Landstraße in Richtung Hessisch Lichtenau-Hausen möglicherweise noch im Laufe der Woche freigegeben werden, sagte der Hessen Mobil-Sprecher. In die andere Richtung nach Meißner-Vockerode sei eine kurzfristige Freigabe nicht möglich, weil zuvor Äste zurückgeschnitten werden müssten.

