An ein normales Ferienwochenende ist im nordhessischen Trendelburg nach dem verheerenden Unwetter nicht zu denken. Schon ganz früh haben Einsatzkräfte und Anwohner im Ortsteil Gottsbüren mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Anwohnerin Christina Wiesmann-Günter steht nach einem Unwetter in dem Trendelburger Stadtteil Gottsbüren an einer zerstörten Fahrbahndecke.

Anwohnerin Christina Wiesmann-Günter steht nach einem Unwetter in dem Trendelburger Stadtteil Gottsbüren an einer zerstörten Fahrbahndecke. Bild © picture-alliance/dpa

An Tag zwei nach dem verheerenden Unwetter über Nordhessen beginnt das Wochenende für die Menschen dort mit Aufräumen. Der Trendelburger Ortsteil Gottsbüren gleicht am Samstagmorgen einer Trümmerlandschaft.

Straßen, die große Krater und Wellen geworfen haben, umgeknickte Zäune, kaputte Autos - und überall der Schlamm, der allmählich verkrustet und sich in Staub verwandelt.

Audiobeitrag Bild © Nina-Emmi Roth (hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

150 Einsatzkräfte am Samstagmorgen

Helferinnen und Helfer von THW und Feuerwehr sind seit 8 Uhr wieder in Gottsbüren in Einsatz. Rund 150 Einsatzkräfte arbeiten daran, zunächst die Infrastruktur vom Schutt zu befreien. Radlader und Bagger schieben ihn beiseite.

Zwei Brücken, die bei dem Unwetter beschädigt worden sind, müssen erst repariert werden, bevor sich die Gottsbürener wieder halbwegs frei durch ihren Ort bewegen können. Die Beurteilung von Gebäudestatiken war bereits am Freitagabend abgeschlossen.

Das kleine Gottsbüren liegt in einer Art Tal, mit vielen Feldern rundherum. Von dort seien Schlamm und Geröll in den Ort gespült worden, berichten Anwohner. Zeitweise stand das Wasser im Ort zwei Meter hoch.

Zuletzt hatte es in dem Ort 2019 und 2021 Schlammlawinen und vollgelaufene Keller nach starken Regenfällen gegeben. "Die Gottsbürer kennen Hochwasser, aber so hatten wir es noch nie", sagte eine Anwohnerin dem hr am Freitag.

Notfallseelsorger vor Ort

Um die Berge von Trümmern zu entsorgen, haben der Kreis Kassel und die Kommune Container aufstellen lassen. Dort hinein werfen die Anwohner nun ihren Sperrmüll.

Zu Tode gekommen ist bei dem schweren Unwetter niemand. Trotzdem hat es nicht nur Sachschäden hinterlassen. Notfallseelsorger sind am Samstagmorgen in Gottsbüren unterwegs, mit denen die Menschen nach der Katastrophe über das Erlebte sprechen können.

Neuer Alarm in Wesertal-Gieselwerder

Im ebenfalls stark betroffenen Wesertal-Gieselwerder wurde bis um drei Uhr nachts gearbeitet. Dort war das Aufräumen zunächst so gut voran gegangen, dass der Kreis schon hoffte, man könne am Freitag fertig werden. Doch dann der Schreck am Samstagmorgen kurz vor neun: eine neue Alarmierung.

Der Wasserstrom, der sich vom Berg herunter seinen Weg gebahnt hatte, reiße nicht ab, sagt Einsatzleiter Björn Husemann. Jetzt drücke wieder Wasser in die Häuser, ein Keller wurde erneut geflutet. Die Lage sei aber größtenteils unter Kontrolle.

Land lässt Frage nach Unterstützung offen

Ob es vom Land Hessen Entschädigungen für die Betroffenen geben wird, ließ Innenminister Roman Poseck (CDU) am Freitagabend offen.

Er sagte im hessenschau-Interview, man werde sich zunächst die Gesamtlage anschauen. "Dann wird gegebenenfalls auch über Unterstützung zu beraten sein", so Poseck. "Aber im Moment geht es um die Beseitigung der verheerenden Schäden dieses Unwetters."

In Nordhessen waren am Freitag rund 700 Einsatzkräfte mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. Schwere Unwetter hatten von Donnerstag auf Freitag stundenlang über Nordhessen gehangen und eine Rekordmenge Regen mit sich gebracht.

Videobeitrag Unwetter sorgt für Verwüstungen in Nordhessen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Zitat Das Gleiche hätte auch in Frankfurt, Darmstadt oder irgendeinem hessischen Ort stattfinden können. Zitat von Thomas Ranft, hr-Wetter-Experte Zitat Ende

Fünf Kommunen waren laut Vizelandrätin Silke Engler (SPD) besonders betroffen, am schwersten jedoch Wesertal-Gieselwerder und Gottsbüren. Allein in Gottsbüren kamen 170 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden herunter. Sonst fallen im August durchschnittlichen 69 Liter - im gesamten Monat.

So einmalig das Ereignis erscheint: In Zukunft müssen sich die Menschen überall in Hessen häufiger auf solche Unwetterlagen einstellen, sagt hr-Wetter-Experte Thomas Ranft: "Wir müssen uns alle mehr wappnen, denn das gleiche hätte auch in Frankfurt, Darmstadt oder irgendeinem hessischen Ort stattfinden können."

Klimawandel bringt mehr Extremwetter

Durch den Klimawandel könnten schwere Unwetter wie dieses das neue Normal werden. "Klimawandel bedeutet, Extreme nehmen extrem zu", erklärt Ranft. "Wir haben eine sehr feuchte warme Luftmasse, das heißt, Gewitter können durch den Klimawandel faktisch heftiger sein – und das erleben wir zurzeit."