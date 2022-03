Im Frankfurter Stadtteil Höchst ist am Mittwoch ein Auto aus dem Main geborgen worden.

Es saßen laut Polizei keine Personen darin. Warum das Auto in den Main geriet, werde noch ermittelt. Zeugen hatten das Fahrzeug am Dienstagabend gemeldet. Es war bei einer ersten Suche in der Nacht zunächst nicht gefunden worden.