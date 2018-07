Weil sie sich weigerte, ihm Schmerzmittel zu geben, ist eine Krankenschwester in Büdingen von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht nun fieberhaft nach dem flüchtigen Angreifer.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag ein Mann in der Notaufnahme des Mathilden-Hospitals in Büdingen aufgetaucht. Von der diensthabenden Schwester verlangte er die Herausgabe von Schmerzmitteln. Diese lehnte sein Ersuchen jedoch ab.

Schnittwunde am Arm musste genäht werden

Der Unbekannte zog daraufhin ein etwa 10 Zentimeter langes Messer und stach zu, wie die Ermittler am Montag weiter berichteten. Anschließend sei er davongelaufen. Das 54-jährige Opfer des Angriffs erlitt eine Schnittwunde am Arm, die genäht werden musste.

Die Ermittler fahnden nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit mittelblonden Haaren. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und gebrochen deutsch gesprochen haben. Die Büdinger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Sendung: hr-iNFO, 30.07.2018, 17.00 Uhr