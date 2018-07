Hessens Lotto-Glückspilze kann auch Freitag, der 13. nicht stoppen: Diesmal hat ein Tipper aus dem Kreis Kassel beim Eurojackpot abgeräumt. Derweil geht die Suche nach einem Multimillionär in die zweite Woche.

Ausgerechnet der vergangene Freitag, der 13. wurde für einen Lottospieler aus dem Kreis Kassel zum großen Glückstag. Beim Eurojackpot kreuzte der Tipper sechs richtige Zahlen an und gewann 897.000 Euro, wie Lotto Hessen am Montag mitteilte. Noch sei der Gewinner, der ohne Kundenkarte tippte, anonym.

Multimillionär im Urlaub?

Erst am 6. Juli hatten zwei Hessen bereits Volltreffer gelandet. Ein nach wie vor unbekannter Tipper knackte gemeinsam mit einem Ehepaar aus Sachsen-Anhalt den Jackpot und gewann 45 Millionen Euro. Er habe sich bisher nicht gemeldet, um seinen Gewinn zu erhalten, teilte die Lottogesellschaft mit.

"Es ist schon ein bisschen ungewöhnlich", sagte ein Sprecher zu hessenschau.de. In der Regel würden sich die Gewinner schon in der ersten Woche melden. Allerdings sei man guter Hoffnung, den Multimillionär bald beglücken zu können. "Vielleicht ist er im Urlaub", mutmaßte der Lotto-Sprecher. Insgesamt drei Jahre habe er Zeit, die Millionen entgegen zu nehmen.

Jackpot zwei Mal geknackt

Gemeinsam mit dem 45-Millionen-Gewinner erwies sich bei derselben Ziehung ein weiterer hessischer Tipper als außergewöhnlicher Glückspilz. Ein Mann aus dem Hochtaunuskreis knackte demnach bereits zum zweiten Mal den Jackpot. Nach einem Gewinn von 596.000 Euro im Januar 2017 war es diesmal eine knappe Million Euro.

"Das ist wirklich eine ganz kuriose Geschichte", meinte der Sprecher. Immerhin liege die Gewinn-Wahrscheinlichkeit auch in der sogenannten Klasse 2 noch bei 1:6 Millionen. "Er hat also offenbar einiges an Glück gepachtet."

Land der Glückspilze

Überhaupt scheint Hessen ein ganz besonders günstiges Pflaster für Lottospieler zu sein. Nach neun Millionären im Jahr 2017 gibt es auch in diesem Jahr bereits wieder fünf neue Millionäre im Bundesland.

Von den zehn höchsten jemals in Deutschland ausgeschütteten Gewinnen gingen vier nach Hessen, wie der Lotto-Verantwortliche mitteilte: "Hessen belegt die Plätze 2, 4, 7 und 8." Den höchsten hessischen Gewinn in Höhe von 84,8 Millionen Euro gewann dabei vor zwei Jahren ein Mann aus Nordhessen. Der noch gesuchte 45-Millionen-Tipper liegt auf Rang acht – sofern er sich meldet.

Sendung: hessenschau kompakt, 16.07.2018, 16.45 Uhr