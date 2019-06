Keine Tierversuche an Hamstern

Forschung an Uni Marburg

Forschung an Uni Marburg Keine Tierversuche an Hamstern

Die Uni Marburg darf einen Tierversuch an 36 Zwerghamstern nicht vornehmen.

Ein Eilantrag der Einrichtung sei abgelehnt worden, da die Fragen der Unerlässlichkeit und ethischen Vertretbarkeit nicht binnen kurzer Zeit beantwortet werden könnten, teilte das Verwaltungsgericht Gießen am Freitag seine Entscheidung vom Mittwoch mit. Bei den Experimenten sollte erforscht werden, wie die Tiere in schlafähnlichen Zustand geraten, in dem sie längere Zeit ohne Nahrung und Wasser überleben können. Danach wären die Dsungarischen Zwerghamster getötet worden.