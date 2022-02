Altpapier brennt in Lagerhalle

Keine Verletzten Altpapier brennt in Lagerhalle

In einem Entsorgungsbetrieb in Bad Hersfeld hat es gebrannt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend in einer Halle mit gepresstem Altpapier aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.