Auch am zweiten Tag des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen sind wieder hunderte Polizisten im Einsatz. Nach heftigen Ausschreitungen am Samstag verlief der zweite Festivaltag bislang ruhig.

Gewalt, 28 verletzte Polizisten und Sachbeschädigungen: Nach den Ausschreitungen zu Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals am Samstag ist es am zweiten Festivaltag in Gießen ruhig geblieben. Trotzdem bleibe die Polizei mit starken Kräften vor Ort, "so lange es nötig ist", wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagnachmittag betonte.

Zahlreiche Besucher und Besucherinnen hatten das Festivalgelände bereits am Nachmittag verlassen, ohne dass es dort zu Protesten gekommen war. Die Stadt wollte am späten Nachmittag eine Bilanz des Geschehens veröffentlichen. Am Abend geht das zweitägige Eritrea-Festival in den Gießener Hessenhallen zu Ende.

Keine Verstöße in der Nacht

Bereits in der Nacht zum Sonntag hatte sich sich die Lage in Gießen entspannt. "Nach einem hoch dynamischen Einsatztag am Samstag verlief die Nacht auf Sonntag ruhig", teilte die Polizei am Sonntagmorgen zur Halbzeit des Festivals mit.

Unterstützt wird die hessische Polizei am Sonntag nach eigenen Angaben noch aus Baden-Württemberg, Sachsen und von der Bundespolizei. Über 1.000 Einsatzkräfte waren allein am Samstag im Einsatz.

Bis nach Mitternacht hätten noch rund 1.700 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen. Auch am Sonntagmorgen hatten sich dem Sprecher zufolge noch "einige hundert" Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Bei den Kontrollen in der Nacht habe es allerdings keine nennenswerten Verstöße gegeben.

28 verletzte Polizisten am Samstag

Rund 2.500 Besucher und Besucherinnen wurden am Sonntag nochmals erwartet. Am Samstag war die Lage wie zuvor von Stadt und Polizei befürchtet eskaliert. "Die Kollegen wurden massiv angegriffen, Steinewürfe, Flaschenwürfe, Rauchbomben", sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Insgesamt 28 Einsatzkräfte wurden nach Angaben vom Sonntag verletzt. Es habe sich überwiegend um Platzwunden, Bänderrisse oder Zerrungen gehandelt.

Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, ein Wasserwerfer stand bereit. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. An unterschiedlichen Stellen in der Stadt hielten sich laut Polizei Gruppen mit potenziell gewalttätigen Personen auf, teils wurden diese auch festgehalten, so etwa vor dem Veranstaltungsort des Festivals. Beim Festival in den Hessenhallen waren am Samstag laut Polizei rund 2.000 Teilnehmer.

Am Samstagmittag begann eine Kundgebung gegen das Festival in der Innenstadt. Die Polizei sperrte an unterschiedlichen Stellen in der Stadt Straßen. Am Neustädter Tor gab es der Polizei zufolge eine Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Beteiligten.

Autofahrer bedroht

Dort sei es auch zu Drohungen gegenüber Autofahrern gekommen. Von der Heuchelheimer Brücke seien auch Gegenstände geworfen worden und Autos seien beschädigt worden. Auch Mitarbeiter eines Geschäfts in der Nähe der Hessenhallen berichteten, dass Scheiben von vorbeifahrenden Autos eingeschlagen worden seien.

Am Samstagnachmittag beruhigte sich die Lage nach Einschätzung der Polizei. Polizisten geleiteten einige Teilnehmer der Demo nach Ende der Versammlung zu ihren Bussen.

Insgesamt seien rund 400 Personen im Tagesverlauf kontrolliert worden, bilanzierte die Polizei am Abend. Rund 100 Personen seien in Gewahrsam gekommen, Dutzende erhielten einen Platzverweis. Zwei Männer, ein 36 und 25 Jahre alter Eritreer, seien als gesuchte Straftäter festgenommen worden. Rund 100 Ermittlungsverfahren seien eingeleitet worden.

Busverkehr eingestellt

Zu dem Festival wurden am Samstag und Sonntag jeweils bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zwei Gegendemonstrationen mit jeweils 300 Teilnehmenden waren für Freitag- und Samstagnachmittag angemeldet.

Gegendemonstration gegen das Eritrea-Festival in Gießen.

In der Gießener Innenstadt kam es wegen des Großeinsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Busverkehr wurde am Samstag eingestellt. Die Polizei empfahl, das Stadtgebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Beuth fordert Einbestellung von Eritreas Botschafter

Eine erste Demo mit rund 250 Teilnehmenden hatte es bereits am Freitagabend gegeben. Dabei hatte laut Polizei ein Mann zu Gewaltaktionen aufgerufen und sei in Gewahrsam gekommen. Gegen 20.20 Uhr sei der Aufzug gestoppt und aufgelöst worden.

Schon in der Nacht zum Freitag hatte es Festnahmen gegeben. Dabei ging es den Angaben der Polizei zufolge um Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtete Waffenverbotszone oder Verstöße gegen erteilte Aufenthaltsverbote.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) kritisierte, Gießen sei "zum Schauplatz eritreischer Konfliktlagen gemacht" worden und forderte die Bundesregierung dazu auf, den eritreischen Botschafter einzubestellen.

Der eritreischen Regierung müsse deutlich gemacht werden, dass eritreische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürften. "Unsere Polizistinnen und Polizisten sind nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten." Den verletzten Beamten wünschte er gute Genesung.

Unversöhnliche Positionen

Im Konflikt um das Festival stehen sich in Deutschland lebende Kritiker und Unterstützer des eritreischen Regimes unversöhnlich gegenüber. Offiziell handelt es sich um eine Kulturveranstaltung, angemeldet vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der als regierungsnah gilt.

Weitere Informationen Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea Eritrea mit seinen rund drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer jahrzehntelang erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur. Die Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Ende der weiteren Informationen

Die Veranstalter des Festivals sprechen nach Angaben der Stadt von einem Familienfest. Auf dem Programm stünden außer Musik und Essen auch politische Reden. Worum es in den Reden gehe, sei nicht bekannt, sagte eine Stadtsprecherin. Das Festival sei vor mehr als zehn Jahren von Frankfurt nach Gießen gezogen, wohl wegen der zentralen Lage der mittelhessischen Stadt und der für das Fest geeigneten Halle.

Gegner werfen den Veranstaltern vor, Propaganda für das Regime und Machthaber Isaias Afewerki zu machen und auch Spenden dafür zu sammeln. Bereits im vergangenen Jahr hatte es gewaltsame Ausschreitungen bei dem Festival gegeben.

Eilantrag der Stadt zurückgewiesen

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte am Freitag zwei Beschwerden der Stadt Gießen gegen das Festival zurückgewiesen. Für Gewaltdrohungen in sozialen Medien könne der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden, so der VGH. Das Sicherheitskonzept sei ausreichend.

Das Gießener Ordnungsamt hatte das Festival auch mit Blick auf gewaltsame Proteste bei der Vorgänger-Veranstaltung im vorigen Sommer verbieten wollen.