Spurensicherung am Tatort

Spurensicherung am Tatort Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Familienstreit in Kelsterbach endete für eine 63 Jahre alte Frau tödlich. Ihr Mann wurde festgenommen, nachdem die Tochter des Paares die Polizei verständigt hatte.

In einem Mehrfamilienhaus in Kelsterbach (Groß-Gerau) ist am Dienstag eine 63-Jährige getötet worden. Nach ersten Ermittlungen war der Tat eine heftige körperliche Auseinandersetzung der Frau mit ihrem Ehemann vorausgegangen.

Mit Gegenstand am Kopf getroffen

Dabei soll der 71-Jährige nach Angaben der Polizei seine Frau mit einem noch unbekannten Gegenstand im Bereich des Kopfes getroffen haben. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt starb.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Die 22 Jahre alte Tochter des Ehepaares hatte ihre Eltern verletzt im Keller des Hauses gefunden und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

