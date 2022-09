Polizisten ermitteln an der Unfallstelle.

Auto fährt in Gruppe feiernder Menschen in Rüsselsheim

Kerb in Rüsselsheim

Ein Autofahrer ist in Rüsselsheim in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Feiernden hatten teils vor einer Gaststätte, teils auf der Straße gestanden. Sechs Menschen wurden verletzt.

In Rüsselsheim (Groß-Gerau) ist ein 49 Jahre alter Mann in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen in eine Gruppe von Menschen gefahren. Dabei sind laut Polizei insgesamt sechs Menschen verletzt worden.

Fünf Männer im Alter zwischen 17 und 39 Jahren seien schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, eine 20-Jährige wurde leichtverletzt. Zahlreiche Augenzeugen erlitten einen Schock. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei kommen alle Beteiligten aus dem Rüsselsheimer Stadtteil Bauschheim.

Polizei geht von Unfall aus

Die Menschen hatten am Freitagabend die Kerb in Bauschheim gefeiert. Ein Teil der Menschen hatte sich dabei draußen vor einer Gaststätte aufgehalten, andere standen auf der Fahrbahn. Zeugen berichten, der Fahrer sei zu schnell unterwegs gewesen und habe kurz vorher noch beschleunigt. Die Polizei kann das nicht bestätigen.

Der Autofahrer habe die Gruppe vermutlich nicht oder erst zu spät gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Er gehe von einem Unfall aus. Der Mann sei nicht zu schnell unterwegs gewesen und habe auch keinen Alkohol getrunken. Ein Sachverständiger ist hinzugezogen worden. Die Ermittlungen dauern an.