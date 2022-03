Drogenfahnder der Polizei haben in Kassel mehrere Kilogramm Rauschgift im Wert von 130.000 Euro sichergestellt.

In der Wohnung eines 47-jährigen Verdächtigen fanden sie in dieser Woche unter anderem Marihuana, Haschisch und Kokain sowie Munition und Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Verdächtige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft.