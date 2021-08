Bei Hausdurchsuchungen haben Drogenfahnder neben Marihuana und Dopingmitteln knapp sechs Kilo Cannabidiol-Blüten (CBD) gefunden.

Beamte hatten die Wohnungen zweier 21 und 25 Jahre alter Männer in Groß-Bieberau und Pfungstadt sowie einen Firmensitz und die Wohnung eines 47 Jahre alten Mannes in Darmstadt und Pfungstadt durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.