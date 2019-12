Rund 24 Kilogramm an illegalen Böllern und Silvesterraketen hat die Bundespolizei einem 46 Jahre alten Mann an der bayerisch-tschechischen Grenze in Schirnding (Bayern) abgenommen.

Bei einer Fahrzeugkontrolle stoppte die Polizei den 46-Jährigen, der im Kofferraum kiloweise verbotene Böller transportierte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.