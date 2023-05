Ein sechsjähriger Junge ist in Kassel aus dem fünften Stock eines Wohnhauses gestürzt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

In Kassel ist in der Nacht zum Samstag ein sechsjähriger Junge aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Kind bei dem Sturz aus rund 15 Metern Höhe lebensgefährlich verletzt.

In einem Krankenhaus sei der Junge notoperiert worden, inzwischen sei sein Zustand stabil. Zu den Hintergründen des Unfalls ermittelt die Kriminalpolizei.