Rettungskräfte am Sonntag bei dem Feuer in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) Bild © hr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Griesheim ist ein Mensch ums Leben gekommen - vermutlich ein 13 Jahre altes Mädchen. Sein Vater und seine Großmutter erlitten schwere Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Das Todesopfer sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ein 13 Jahre altes Mädchen, das in dem Mehrfamilienhaus wohnte, teilte die Polizei am Montag mit. Der 42 Jahre alte Vater des Mädchens erlitt schwere Brandverletzungen, auch die 61 Jahre alte Großmutter wurde schwer verletzt. Ein 49-Jähriger erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Vater in Spezialklinik gefolgen

Am frühen Abend hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil aus dem ersten Stock des Hauses Flammen und Rauch aufstiegen. Bei den Löscharbeiten in der Wohnung fanden Feuerwehrleute dann das tote Kind. Der Vater des Mädchens wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Auch die Großmutter und der 49-Jährige mussten ins Krankenhaus.

Laut Polizei gibt es erste Hinweise, dass das Feuer durch Fehler beim Bedienen einer Gasflasche ausgelöst worden sein könnte. Das Mehrfamilienhaus ist durch das Unglück nicht mehr bewohnbar.