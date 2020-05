Ein fünf Jahre altes Mädchen aus Wiesbaden ist beim Spielen aus dem Fenster gefallen und schwer verletzt worden.

Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wieso es am Montag aus dem dritten Stock des Wohnhauses stürzte, war zunächst unklar. Laut Polizei waren die Geschwister und die Mutter in der Wohnung.