Ein elf Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Dreieich (Offenbach) gestürzt und hat sich dabei Verletzungen am Knie und Schürfwunden im Gesicht zugezogen.

Er war laut Polizei vorfahrtsberechtigt, aber hatte stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden. Die Autofahrerin sei weitergefahren, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern.