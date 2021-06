Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Karben (Wetterau) von einem Auto erfasst und überrollt worden.

Die Sechsjährige wollte nach ersten Ermittlungen am Donnerstag auf ihrem Fahrrad und in Begleitung mit Mutter und Schwester eine Straße überqueren. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin erfasste dabei das Rad des Kindes. Das Mädchen stürzte und wurde von dem Auto überrollt. Das Kind kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Es war laut Polizei ansprechbar. Nähere Angaben zur Schwere der Verletzung lagen noch nicht vor.