Kinder in Lollar von Frau mit Messer bedroht

Eine unbekannte Frau hat in Lollar (Gießen) auf offener Straße Schulkinder bedroht.

Die Frau hatte ein Taschenmesser in der Hand und schrie einen 6-Jährigen an, berichtete die Polizei am Montag zu dem Vorfall vom vergangenen Donnerstagnachmittag. Es kam zu keinen Angriffen oder Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen und eventuell weitere Geschädigte.