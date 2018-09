Kinder haben wohl versehentlich das Feuer in einem Fuldaer Mehrfamilienhaus gelegt, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden. Unter anderem kamen nach dem Brand zwei Kleinkinder ins Krankenhaus.

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fulda mit zwölf Verletzten geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung als Ursache aus. Das hätten die ersten Ermittlungen am Ort ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Feuer sei demnach womöglich von Kindern versehentlich gelegt worden. Die Ermittlungen dazu dauerten aber noch an.

Bei dem Wohnungsbrand waren am Mittwoch zwölf Menschen verletzt worden. Sechs Hausbewohner, darunter zwei Kleinkinder, mussten ins Krankenhaus gebracht werden, sechs weitere Bewohner wurden am Ort behandelt. Sie hätten Rauchgas eingeatmet, sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: You FM, 27.9.2018, 6 Uhr