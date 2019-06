Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Kindergarten in Heuchelheim steht in Flammen

Riesige Rauchsäule am Pfingstsonntag über dem mittelhessischen Heuchelheim: Der Kindergarten brannte lichterloh. Jetzt muss die Gemeinde klären, wie die rund 200 Kinder der Kita in der kommenden Woche betreut werden.

Videobeitrag Video zum Video Brand in Kindergarten in Heuchelheim [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Gegen 15.40 Uhr am Pfingstsonntag ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: Der Kindergarten in Heuchelheim (Gießen) brannte. Als die Einsatzkräfte mit mehreren Löschzügen ankamen, stand ein großer Teil der Einrichtung nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits lichterloh in Flammen.

Wegen der Feiertage steht die Einrichtung leer, sollte erst am Dienstag wieder für die insgesamt rund 200 Kinder geöffnet werden. Daraus wird möglicherweise nichts. Ein beträchtlicher Teil des Gebäudes sei nicht mehr zu retten, sagte der Sprecher.

Der Gemeindevorstand will am Montag beraten, wie es mit der Kinderbetreuung nach Pfingsten weitergeht.

Erschwerte Bedingungen

Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Abend noch an. Um 18 Uhr meldete die Feuerwehr: Brand unter Kontrolle. Andere Häuser seien nicht in Gefahr gewesen. Erschwert wurde der Einsatz für die Feuerwehrleute durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und durch enge Zufahrtwege.

Zwei Drehleitern waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden ist enorm, genauere Angaben über die Höhe gab es zunächst nicht. Auch die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Polizei geht dem Hinweis eines Zeugen nach, wonach das Feuer von außen auf das Gebäude überging.

Sendung: hr-iNFO, 09.06.2019, 18 Uhr