Ein Kioskbesitzer in Frankfurt hat in der Altstadt drei Räuber in die Flucht geschlagen.

Laut Polizei hatten die drei Maskierten in der Nacht zum Dienstag seinen Kiosk betreten und mit vorgehaltener Waffe Geld gefordert. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 60 Jahre alten Besitzer flüchteten sie ohne Beute. Die Fahndung dauert an.