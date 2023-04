Die Kirschblüte im Witzenhäuser Land im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis hat begonnen.

Das weiße Blütenmeer aus rund 10.000 Kirschbäumen zieht jährlich viele Besucher an, es ist eines der größten hessischen Anbaugebiete. "Aktuell blühen die frühen Sorten", sagte eine Sprecherin vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Freitag. Die Vollblüte werde voraussichtlich bis zum 20. April erreicht. An den Kirschbaumplantagen führen vier Radwege vorbei, auf denen auch über 100 Jahre alte Kirschbäume zu sehen sind.